O Goiás encara o Inhumas nesta quarta-feira (1º) com a possibilidade de pelo menos dormir na liderança do Campeonato Goiano. Invicto há quatro jogos, o time esmeraldino desafia um adversário em momento ruim no Estadual e tenta vencer fora de casa para assumir a 1ª colocação. O duelo abre a 8ª rodada da competição e será disputado no estádio Zico Brandão, a partir das 15h30.

(Confira, no fim deste texto, escalações, onde assistir, arbitragem e preços de ingressos)

Terminar a rodada na liderança será algo mais complicado para o Goiás, já que o time esmeraldino terá de golear o Inhumas por no mínimo cinco gols e torcer para o duelo entre Atlético-GO e Crac terminar empatado na quinta-feira (2). De qualquer forma, conquistar os três pontos contra o Inhumas é o objetivo da equipe alviverde, que tenta vencer dois jogos seguidos pela primeira vez neste Goianão.

Nesta temporada, o time esmeraldino perdeu apenas uma vez em seis compromissos, mas não venceu duas vezes seguidas. A equipe comandada por Guto Ferreira está invicta há quatro partidas e na sequência intercalou vitória com empate. Na última rodada, venceu o Vila Nova por 1 a 0 e tirou a invencibilidade do rival colorado.

Como ocorreu em todos os jogos neste Goianão, o Goiás deve ter mudanças em sua formação para o duelo contra o Inhumas. De acordo com o planejamento feito pelo clube esmeraldino, a ideia é rodar o elenco já que nem todos os atletas possuem condições de atuar em jogos consecutivos, mas, diante do Inhumas, também vai ocorrer por suspensão, já que o zagueiro Yan Souto é desfalque após expulsão no clássico.

Como possui a possibilidade de revezar formações entre as rodadas, o técnico Guto Ferreira pode preservar jogadores contra o Inhumas. Na lateral direita, Maguinho, Bruno Santos e Diego são opções do treinador. O experiente Apodi ainda se recupera de lesão muscular e não tem previsão exata de quando voltará a ser escalado.

O Goiás encara um time em má fase na competição. O Inhumas só venceu na estreia e não pontuou nas três últimas partidas. Por causa dessa sequência, caiu na tabela e está um ponto à frente da zona de rebaixamento.

Por causa do atual momento, a diretoria da Pantera Avinhada optou por demitir o técnico Gilberto Pereira e acertou a contratação de Augusto Fassina, que estava à frente do sub-20 do Atlético-GO.

Gilberto Pereira deixou o comando do Inhumas após 20 jogos, entre as temporadas de 2022 e 2023. O treinador de 57 anos liderou a Pantera Avinhada na campanha do título da Divisão de Acesso no ano passado. A campanha dele pela equipe foi de nove vitórias, cinco empates e seis derrotas com 53,3% de aproveitamento. Ele não resistiu ao revés, de goleada, para o Grêmio Anápolis, por 5 a 2 no último sábado (28).

Augusto Fassina terá sua primeira experiência como treinador profissional. O treinador de 36 anos está no Atlético-GO desde 2021 e soma passagens pelas equipes sub-17 e sub-20. Ele será emprestado, então retorna ao Dragão após o Estadual.

Junto com Augusto Fassina, o Inhumas recebe, por empréstimo, dois jogadores da base do Atlético-GO, os atacantes Kelven e Jesus, e o preparador físico Lennon, que também atua pelo time rubro-negro.

Goiás e Inhumas voltam a se enfrentar após quase três décadas. A última vez que os times disputaram uma partida foi no dia 30 de março de 1995. O time esmeraldino venceu por 1 a 0 pela 13ª rodada do Campeonato Goiano. No retrospecto geral, a equipe alviverde venceu 21 vezes, 15 jogos terminaram empatados e dez foram vencidos pela Pantera Avinhada.

FICHA TÉCNICA

INHUMAS: Flaysmar; Jair, Rafael Henrique, Gabriel Macedo (Rafael) e Anderson; Douglas Carvalho (Jhonathan), Weverton e Alex; Thiaguinho, Marcus Vinicius e Allan. Técnico: Augusto Fassina.

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Halter (Edu), Heron e Hugo; Willian Oliveira (Nathan Melo), Carlos Maia e João Paulo; Alesson, Nicolas (Philippe) e Wendell. Técnico: Guto Ferreira.

Local: estádio Zico Brandão

Horário: 15h30

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Bruno Borges

Ingressos: 60 reais (arquibancada coberta/mandante) e 50 reais (arquibancada descoberta/visitante)

Promoção: torcedor com a camisa do Inhumas paga meia