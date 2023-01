Inhumas e Goiânia, respectivamente campeão e vice da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano 2022, voltam a se enfrentar na tarde desta quarta-feira (18), às 15h30, no Estádio Zico Brandão, em Inhumas. A partida será disputada quatro meses após a última vez em que mediram forças na temporada passada.

Desta vez, os dois clubes querem a vitória para se colocarem na faixa intermediária ou até entre os primeiros colocados do Goianão. A meta de ambos é comum – chegar entre os oito classificados às quartas de final do Estadual. Coincidentemente, os dois treinadores – Gilberto Pereira (Inhumas) e Lucas Oliveira (Goiânia) - foram mantidos nos clubes após a Divisão de Acesso.

A equipe inhumense, depois de 27 anos sem disputar a elite do Estadual, tem quatro pontos e está invicta (uma vitória sobre o Anápolis e um empate fora, contra o Morrinhos). O Galo conseguiu se reabilitar de goleada sofrida na estreia com o triunfo de 1 a 0, domingo (15), sobre o Grêmio Anápolis, com gol do atacante Walllace, de 28 anos e que estava no Itumbiara. Ele e Assuério, de 29 anos, mostraram sintonia no setor ofensivo e participaram do lance do gol da vitória, que cria novo ânimo no time alvinegro, após ter sido goleado pelo Vila Nova (3 a 0) na 1ª rodada.

O Inhumas aposta no fator casa e na disposição mostrada nas duas rodadas iniciais. O meia-atacante Thiaguinho, de 22 anos, marcou os dois gols que tem no Estadual em chutes de fora da área. A equipe inhumense também espera repetir o desempenho dos dois jogos disputados ano passado na Segundona, quando venceu o Galo duas vezes, por 3 a 0 e 1 a 0.