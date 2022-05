Esporte Injúria racial: especialistas consideram denúncia passo importante para punição efetiva Registro de queixa pode servir de exemplo para que outros casos sejam denunciados

A atitude do volante Fellipe Bastos, do Goiás, de registrar queixa de injúria racial é considerada como um importante passo, por especialistas, para que uma punição ocorra. Além disso, mostra que a indignação do atleta segue e pode servir de exemplo para que outros casos sejam denunciados. “(Fazer o registro) É um passo importante e necessário, mostra que indignaçã...