As inscrições para a 2ª edição da Copa Goiânia de E-Sports terminam na próxima sexta-feira (20). Os interessados, em competir no maior evento público de Free Fire no país, podem se inscrever gratuitamente através do site www.copagoianiaesports.com.br

Além das disputas em Free Fire, a Copa Goiânia de E-Sports, neste ano terá outras quatro modalidades: Fifa 22, Valorant, Counter Strike e League of Legends. A primeira fase da competição vai ser no sábado (21), no Goiânia Shopping e terá jogos online e presenciais.

Etapas de classificação

As etapas de classificação irão acontecer até setembro e devem movimentar outros quatro shoppings na capital. Ao todo serão R$ 120 mil em prêmios para os vencedores das etapas classificatórias e da final.

As premiações serão de R$ 5 mil por modalidade e R$ 10 mil por modalidade nos jogos finais. A final acontecerá em outubro no Ginásio Rio Vermelho. A organização estima que o evento reúna até 100 mil pessoas, ao longo das disputas, sendo uma média de 15 mil pessoas, entre competidores e público, por cada etapa.

Diretor da Associação Goiana de E-Sports (AGES), Edson Junio da Silva afirma que a primeira Copa Goiânia de E-Sports marcou a história dos jogos eletrônicos no Estado de Goiás. Segundo ele, a expectativa é que a segunda edição consolide Goiânia como cidade referência para a modalidade no Brasil.

O evento esportivo tem o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria dos Esportes, Fujioka Gamer e Acer. A parte operacional está a cargo da Nitroxx Games.

