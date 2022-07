Esporte Inscrições para corrida na Chapada dos Veadeiros seguem até 30 de julho Valores são de R$ 550 (inscrição de destino individual + kit corredor incluindo tênis da marca) ou R$ 750 com o combo promocional dos dois destinos (inscrições + kit corredor)

As inscrições para a etapa goiana do “Bota Pra Correr”, que vai ocorrer na Chapada dos Veadeiros, seguem abertas até o dia 30 de julho. As vagas são limitadas e os interessados possuem duas opções de valores: R$ 550 (inscrição de destino individual + kit corredor incluindo tênis da marca) ou R$ 750 com o combo promocional dos dois destinos (inscrições + kit corredor)....