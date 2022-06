Esporte Inscrições para o Circuito Junino são prorrogadas Vagas podem ser preenchidas até quinta-feira (23). Prova será no sábado (25), a partir das 17 horas

As inscrições para o Circuito Junino de 2022 foram prorrogadas. Os corredores podem se inscrever na corrida de rua até quinta-feira (23). O evento será disputado no sábado (25), em Goiânia. A organização do evento, feita pelo Jornal O Popular, aguarda mais de mil atletas. As vagas devem ser preenchidas no site. A competição terá dois percursos, de 5km ...