O goleiro Pedro Paulo, de 24 anos, se prepara para fazer uma temporada vitoriosa no Atlético-GO e pode começar o ano como titular do gol rubro-negro. Após se transferir do ABC-RN para o Dragão, ano passado, ainda não jogou oficialmente pelo time. O que chama a atenção é o fato de Pedro Paulo ser filho de uma ex-goleira.

A mãe dele, Joana D'arc, foi goleira de handebol e futebol de campo, segundo o jogador, no futebol potiguar. O jogador revela que não houve a influência da mãe para que decidisse pela ingrata posição, mas ela foi inspiração.

"Até hoje, eu me pergunto por que escolhi set goleiro. Comecei a jogar na linha. Depois, fui para o gol. Goleiro é herói ou vilão se falhar numa bola", disse o jogador, que nasceu em Natal e atuou pelo ABC e Globo-RN.

Ao não se adaptar ao jogo com os pés, Pedro Paulo admite que viu na mãe uma inspiração, mesmo sem vê-la em ação quando era mais jovem. Através da "ajuda" de um primo, Juninho, foi se aperfeiçoando como goleiro.

Juninho chutava a bola na direção de um portão na casa de Pedro Paulo, que tinha de cumprir o ofício de defender. O início foi assim.

Em relação à chance de se transferir para o Atlético-GO, Pedro Paulo revela que foi oportuna e um salto importante na carreira, pois saiu da disputa na Série C à disputa da Série A.

Agora, Pedro Paulo espera pela estreia na meta atelticana. "Aqui, o ambiente de trabalho é bom", resume o goleiro.

Segundo Pedro Paulo, consegue "jogar com os pés", requisito bastante atual aos especialistas da posição, mas é dentro da meta que o goleiro precisa se garantir.

"Estou trabalhando para isso (jogar). Aqui, os goleiros são qualificados", definiu o jogador. Ele foi titular nos dois jogos treinos na pré-temporada, contra o time sun-20 e o Inhumas, e espera chegar à estreia no Estadual, diante do Grêmio Anápolis, em boas condições físicas e técnica.