Esporte Inter anuncia Alexander Medina, ex-Talleres, como novo treinador O contrato de Medina com o Inter será de um ano, com renovação automática para 2023 em caso de vaga à Libertadores ou título conquistado

O Internacional confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação de Alexander Medina para o cargo de treinador. O anúncio foi feito no Twitter, com postagem que remete ao apelido do técnico, ex-Talleres, da Argentina. O profissional uruguaio será o substituto de Diego Aguirre, que foi demitido ao final do Campeonato Brasileiro.