D'Alessandro está de volta ao Inter. Clube e jogador chegaram a um acordo para o retorno. O meia de 40 anos atuará na equipe, da qual é um dos principais ídolos, pelos próximos quatro meses para concluir sua carreira. O vínculo levará em conta a relação afetiva entre as partes e terá valor bem abaixo do mercado.

Segundo apurou o UOL Esporte, o salário de D'Alessandro ficará próximo a R$ 50 mil mensais. O valor será abatido, em boa parte, por ações de marketing já alinhadas e venda de produtos referentes ao jogador. Além da mobilização natural que seu retorno causará aos torcedores.

O Inter, nos bastidores, levou em consideração a relação além do campo que tem com o jogador. D'Ale é um dos maiores ídolos recentes do Colorado e atuou no clube por mais de 10 anos. A volta dele foi oficializada em nota no site do clube.

A conclusão de sua carreira junto ao torcedor vermelho era desejo reafirmado por ele na despedida do Nacional-URU, seu último clube.

O Inter entende, ainda, que D'Ale poderá contribuir dentro e fora de campo por sua conduta profissional e os valores que leva aos jogadores mais jovens. Além do respeito que tem no vestiário do Beira-Rio.

O vínculo curto garantirá a D'Ale a participação nos primeiros jogos da temporada. Ao fim da ligação, o plano dele é seguir trabalhando no futebol, provavelmente no Inter, em outra função.

Confira o comunicado do Inter:

"O meia-atacante D'Alessandro está de volta ao Internacional. Clube e atleta entraram em acordo para um contrato de quatro meses. Serão os últimos jogos da carreira histórica e vitoriosa do ídolo colorado.

Com mais de 12 anos vestindo a camisa colorada, D'ale soma 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos. Apesar da longa e vitoriosa campanha na Europa e em clubes da Argentina, incluindo o River Plate, ele escolheu o Inter e Porto Alegre para mostrar os últimos meses da sua vitoriosa trajetória e contribuir para o time no começo da temporada 2022.

Em dezembro de 2020, o camisa 10 havia feito sua última partida pelo Inter. Em 2021, esteve no Nacional do Uruguai onde disputou o campeonato local, a Copa Libertadores e a Sul-Americana."