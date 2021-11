Esporte Inter dispensa vacinação aos torcedores para jogo com Flamengo; entenda No comunicado, a equipe gaúcha justifica que tomou a medida diante da alta taxa de imunização na cidade de Porto Alegre, que superior a 90% da população adulta com ciclo vacinal completo

O Internacional anunciou, por meio de seu site oficial, que está dispensada aos torcedores a apresentação da carteira de vacinação para o jogo contra o Flamengo, na noite deste sábado (20), no Beira Rio - o duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No comunicado, a equipe gaúcha justifica que tomou a medida diante da alta taxa de imunização na cid...