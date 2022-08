O Internacional venceu mais uma e de goleada. Nesta segunda-feira (29), o time aplicou 4 a 0 no Juventude no estádio Beira-Rio e encostou no G4 do Campeonato Brasileiro.

A partida válida pela 24ª rodada ainda reservou uma espécie de reconciliação de Edenilson com a torcida. O camisa 8 entrou no segundo tempo, foi vaiado, mas marcou o quarto gol e foi ovacionado por todo o time colorado. Parte do estádio também foi junto na comemoração.

Johnny duas vezes, Wanderson e Edenilson fizeram os gols que levam o Inter aos 42 pontos. O time chegou a terceira vitória seguida -antes havia ganho de Fluminense e Avaí.

Vitão chegou a marcar outro gol de cabeça, mas o lance foi anulado pelo VAR por falta de Wanderson no goleiro.

Na próxima rodada, o Inter visita o Corinthians e o Juventude recebe o Avaí. O jogo em Caxias do Sul é no sábado e a partida em São Paulo, por outro lado,acontece no domingo (4).

O JOGO DO INTER

O domínio foi constante, mas ao longo da primeira etapa o Internacional sofreu para conseguir materializar a superioridade. Rondou a área do Juventude com leve vantagem especialmente pelo lado direito.

Antes de abrir o placar, o time da casa teve duas grandes chances. Aos 37, Johnny cabeceou bem na sequência do escanteio e deu o pontapé inicial para a equipe deslanchar.

Antes do intervalo, Alemão sofreu pênalti e Wanderson fez 2 a 0 após Pegorari espalmar a cobrança de Carlos de Pena.

O JOGO DO JUVENTUDE

Não havia dúvida de que o time de Caxias do Sul ia esperar o Inter e tentar explorar o contra-ataque. A estratégia teve alguns esboços, com contra-ataques pontuais ao longo da etapa inicial.

Mas foram várias as vezes em que o Juventude errou na hora de sair da defesa. Falha em passes curtos, em posicionamento. Problemas que causaram um efeito dominó e fizeram a derrota se aproximar.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Johnny, aos 37min do 1º tempo e aos 3min do 2º tempo; Wanderson, aos 49min do 1º tempo; Edenilson, aos 48min do 2º tempo (INT)

INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Johnny (Edenilson), De Pena (Pedro Henrique) e Mauricio (Alan Patrick); Wanderson (Taison) e Alemão. T.: Sidnei Lobo (auxiliar)

JUVENTUDE: Pegorari; Rodrigo Soares, Ygor Nogueira, Paulo Miranda e Moraes; Elton (Pará), Jadson (Rafinha), Bruno Nazario (Chico Kim) e Paulo Henrique (Guilherme Parede); Felipe Pires (Ruiz) e Isidro Pitta. T.: Umberto Louzer