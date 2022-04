Esporte Inter marca no final e vence Fortaleza em jogo de adeus de D'Alessandro O resultado encerra série de três jogos sem vitória do Inter, mas aumenta a sequência ruim do Fortaleza

A despedida de D'Alessandro foi com festa. Neste domingo (17), o Internacional marcou aos 44 minutos do segundo tempo e venceu o Fortaleza por 2 a 1. O jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro teve gol do próprio argentino, dois pênaltis para a equipe de Juan Pablo Vojvoda e ovação do público pela aposentadoria do ídolo. O resultado encerra série ...