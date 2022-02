Esporte Inter se diz inconformado com nova data do Gre-Nal escolhida pela FGF Clássico foi adiado em razão do ataque ao ônibus do Grêmio - o veículo foi atingido por uma pedrada, e jogadores ficaram feridos

O Internacional publicou uma nota em seu site oficial nesta segunda-feira (28) se dizendo inconformado com a escolha da data da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) para a remarcação do Gre-Nal inicialmente previsto para o último sábado (26), mas adiado em razão do ataque ao ônibus do Grêmio —o veículo foi atingido por uma pedrada, e jogadores ficaram feridos. A equipe...