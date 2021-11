Esporte Inter vence o Gre-Nal com gol de Taison e complica ainda mais o Grêmio Resultado mantém o tricolor em penúltimo, com 26 pontos, 7 a menos que o primeiro fora da zona de queda

O Internacional venceu o clássico Gre-Nal e afundou ainda mais o Grêmio na zona de rebaixamento. Neste sábado (6), com gol de Taison, o Colorado fez 1 a 0, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Tricolor em penúltimo, com 26 pontos. Faltando agora nove jogos para ele acabar sua participação, a equipe azul, branca e preta tem se...