Esporte Interino diz que ansiedade tem atrapalhado o Vila Nova na Série B Pedro Gama comandou o Tigre no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da competição nacional

O auxiliar-técnico do Vila Nova, Pedro Gama, acredita que a ansiedade tem atrapalhado o elenco do time colorado na Série B. Na análise do interino, que comandou o Tigre no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, nesta terça-feira (29), o elenco vilanovense apresenta dificuldades quando não consegue abrir vantagem e psicologicamente fica distante de vencer na competição nacio...