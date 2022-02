Esporte Interino do Atlético-GO busca equipe ideal para jogos decisivos Dragão termina a rodada do Goianão como líder do Grupo B após a derrota do Vila Nova para o Iporá, neste domingo (13)

Nos últimos dois jogos, o Atlético-GO foi dirigido pelo auxiliar técnico Eduardo Souza. As duas vitórias sobre a Aparecidense, por 2 a 0 e 2 a 1, trouxeram novamente a tranquilidade ao clube, que termina a rodada do Goianão como líder do Grupo B após a derrota do Vila Nova para o Iporá, neste domingo (13). O próximo desafio do Dragão será nesta quarta-feira (16), contra o ...