Interino no Atlético-GO pela segunda vez, Anderson Gomes atribuiu ao time todos os méritos pela vitória de goleada por 7 a 1 em casa, sobre o Iporá, na manhã deste domingo (4), no Estádio Antonio Accioly. O Dragão garantiu vaga na semifinal do Goianão e o treinador definiu que não fez nada de extraordinário. Segundo ele, “a bola entrou” e que simplesmente passou confiança ao elenco. “Simplesmente, (jogadores) tiveram confiança e coragem.”

Na primeira em que assumiu interinamente, Anderson Gomes trabalhou ao lado de Rogério Corrêa na preparação do time ao jogo diante do Antofagasta (Chile), pela Copa Sul-Americana, com vitória atleticana por 1 a 0. No dia a dia, Anderson Gomes gosta de comandar trabalhos técnicos de campo reduzido, jogadas ensaiadas e posicionamento. Para enfrentar o Iporá, o interino fez um trabalho regenerativo na sexta-feira (3), com o elenco ainda assustado pela demissão de Eduardo Souza. Na manhã de sábado (4), os jogadores ficaram mais tempo no CT do Dragão. Anderson Gomes decidiu fazer algumas mudanças na equipe.

Na visão dele, as “cobranças” do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, fazem parte da rotina diária de trabalho no clube. “Esta cobrança não foi na sexta-feira (3). Ela é feita diariamente para nós (comissão técnica), os jogadores. A cobrança traz crescimento. É sempre assim: ‘será que não posso fazer algo mais’, Cada vez mais nos doar, evoluir, melhorar a nossa performance. Para trabalhar no Atlético-GO, tem de evoluir”, destacou Anderson Gomes.

Ele explicou que alguns jogadores chegaram com a temporada em andamento, como Gustavo Coutinho, Matheus Sales, Araos e, a partir de agora, o meia Marco Antônio, emprestado pelo Bahia. Outros, como Vico (fez belo passe o último gol do Dragão, marcado por Luiz Fernando) e Bruno Tubarão (ausente, por causa de contusão) têm recebido cuidados no sentido de serem bem aproveitados na equipe.