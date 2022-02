No último treino antes da partida deste sábado (12), diante da Aparecidense, o Atlético-GO tem dúvidas no meio-campo para enfrentar o Camaleão, em Aparecida de Goiânia. As duas equipes, juntamente com o Vila Nova, disputam a liderança do Grupo A e colocam isso à prova na rodada de abertura do returno.

Dragão e Camaleão jogam às 16 horas, no Estádio Annibal Batista de Toledo, separados por um só ponto - o time atleticano soma 9 pontos, e a equipe adversária tem 8 pontos.

O técnico interino do Atlético-GO, Eduardo Souza, disse que a dúvida para definir o time rubro-negro está no meio-campo. Dois volantes - Ramon Carvalho (suspenso) e Gabriel Baralhas (está em transição e fez uma cirurgia para corrigir desvio de septo nasal) - são desfalques. O substituto natural da posição é o volante Edson, que voltou à equipe na vitória de 2 a 0 sobre a Aparecidense e atuou 37 minutos no segundo tempo.

A dúvida surge porque ele ficou dez meses sem atuar por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo e só agora começa a ter condições de atuar. Porém, a previsão da comissão técnica e departamento médico é colocá-los aos poucos nos jogos.

No treino, o capitão e volante Marlon Freitas, após suspensão, treinou como titular. No meio, foram testados Edson, Shaylon e Rickson.

Segundo Eduardo Souza, os três disputam duas vagas.

A formação titular deve ter Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Marlon Freitas, Rickson, Wellington Rato; Léo Pereira, Dellatorre e Shaylon. Edson deve ser opção.

O treinador projetou partida equilibrada em Aparecida de Goiânia. Segundo ele, o jogo pode ser decidido mais no aspecto físico do que técnico. Eduardo Souza vê equilíbrio entre as duas equipes, mas avalia que o Atlético-Go poderia estar com melhor pontuação, pois foi derrotado pelo Goiatuba (2 a 1) em casa, no Estádio Antonio Accioly. Na visão dele, o time atleticano teria de somar 12 pontos.