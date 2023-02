O técnico interino do Goiânia, Alex Godoi, despistou sobre uma possível efetivação no comando do Galo. Neste domingo (5), na estreia dele no comando de uma equipe profissional, o time alvinegro venceu o Atlético-GO por 4 a 2, de virada.

“Sou funcionário, dentro do clube eu sou funcionário. Em casa tenho um familiar, mas eu no clube sou treinador da base, interino e vamos ver o que vai acontecer”, afirmou o treinador, que é irmão do presidente do Goiânia, Alexandre Godoi.

Alex agradeceu os jogadores pela vitória contra o Atlético-GO. Segundo o interino, uma reunião entre ele com atletas selou uma espécie de pacto pela vitória diante do rival atleticano.

“Só tenho agradecer a cada um que esteve comigo nessa jornada dentro do Goiânia, não é fácil, não foi e não vai ser fácil. Só tenho que agradecer cada atleta, que a partir da saída do treinador (Lucas Oliveira) nós nos reunimos e eles falaram que estava comigo. Só tenho que agradecer a cada bola vencida, cada trote em campo e os quatro gols da vitória”, frisou Alex.

Com a vitória sobre o Atlético-GO, o Goiânia voltou a vencer após três partidas e subiu para a 7ª colocação do Goianão. O Galo segue invicto como mandante, com três vitórias e um empate após quatro jogos.

“Em casa nós somos fortes. A vitória seria conquistada conforme o trabalho, a gente trabalhou, buscou cada trombada e dividida. É sentar, descansar e quarta-feira (8) vamos desafiar o Crac. Vamos ver o andamento da tabela para buscar a permanência e depois ver uma possível classificação para a gente buscar a Série D”, completou o treinador do Goiânia.