Esporte Internacional vira para cima do Athletico-PR com dois gols de Edenilson

De virada, com dois gols de Edenilson, o Internacional venceu o Athletico por 2 a 1, neste sábado (13), no Beira-Rio. Os visitantes começaram melhor e saíram na frente na partida da 32ª rodada do Brasileirão, mas o jogador que se apresenta à Seleção brasileira amanhã (14) anotou duas vezes para garantir o triunfo colorado. Com a vitória, o Inter volta, ao menos ...