Recentemente denunciado pela Premier League por mais de cem supostas violações financeiras ao longo de nove temporadas, entre 2009 e 2018, o Manchester City pode demorar entre dois e quatro anos para ter alguma punição após as investigações, de acordo com um dos principais advogados esportivos da Grã-Bretanha ouvidos pelo jornal inglês The Times.

A investigação busca apurar informações principalmente sobre a receita do clube, além de detalhes na remuneração de jogadores e treinadores, regulamentos da Uefa, lucratividade e sustentabilidade.

Nesse momento, as acusações serão encaminhadas para a análise de uma comissão independente. A entidade exige o fornecimento de "informações financeiras precisas que dão uma visão verdadeira e justa da posição econômica do clube".

Nick De Marco KC -que representou Mike Ashley em um longo processo legal quando ele estava tentando vender o Newcastle United e que também defendeu Derby County e Sheffield Wednesday em acusações de fair play financeiro- disse que o número de acusações enfrentadas pelo City e a duração do tempo torna o caso incrivelmente complexo. Ele acredita que o processo levará entre dois e quatro anos para um parecer.

"Tendo trabalhado nos casos de fair play financeiro de Derby County e Sheffield Wednesday, ambos os quais envolveram duas acusações em cerca de dois anos e levaram cerca de um ano e meio das acusações até o fim, eu não ficaria surpreso se esses os processos [envolvendo a cidade] demoraram consideravelmente mais, pois aparentemente há 115 acusações cobrindo um período de 14 anos", afirmou o advogado.

Stefan Borson, diretor-executivo e conselheiro geral do Watchstone Group, empresa que trabalhou anteriormente com o grupo City como consultor financeiro, também trabalhou em longos processos legais. Ele acredita que é improvável que o City consiga recorrer aos tribunais ingleses, mas que o caso ainda levará anos para chegar a uma conclusão.

"Essas alegações parecem ser tão sérias quanto podem ser para uma empresa. Acho improvável que o clube consiga apelar para os tribunais ingleses devido às regras da Premier League que exigem que suas disputas sejam tratadas pela comissão [independente] e arbitragem", disse Borson, ao The Times. "A gravidade dessas alegações provavelmente significa que levará muito tempo até que o processo disciplinar possa ser concluído - eu não ficaria nem um pouco surpreso se demorasse mais de dois anos"

"Em última análise, acredito que será muito difícil para a Premier League provar essa escala de irregularidades, mas, se o fizer, as consequências para o clube e seus diretores - e, claro, para os torcedores - serão devastadoras", completou.

Os Citizens também foi acusado de não cooperar com uma investigação e não entregar os documentos exigidos ao longo de cinco temporadas, de 2018/19 a 2022/23.

As acusações incluem não fornecer detalhes completos sobre a remuneração do técnico Roberto Mancini, conforme exigido, ao longo das quatro temporadas em que esteve no clube, de 2009 a 2013, e não fornecer detalhes completos da remuneração dos jogadores ao longo de seis temporadas, de 2010/11 a 2015/16.

O City disse que ficou "surpreso" com as acusações e tem um "corpo abrangente de evidências irrefutáveis".