XO Vila Nova está com ânimo renovado após a vitória sobre o Náutico e mais confiante na busca pela permanência na Série B. Como planejado internamente no clube, o time colorado tem conquistado resultados positivos no 2º turno da competição nacional e a boa fase do Tigre pode ser comprovada pelos números da equipe, que é uma das duas que não foi superada no returno do campeonato.

Após seis jogos, o Vila Nova soma duas vitórias, contra Vasco e Náutico, e quatro igualdades com Londrina, Ituano, Novorizontino e Tombense. O outro invicto da Série B no 2º turno é o líder e principal candidato ao título, o Cruzeiro, que soma três triunfos e três empates.

Depois da virada entre os turnos, a meta do Vila Nova no returno é repetir o desempenho que a equipe teve na segunda metade da Série B em 2021. Na ocasião, conquistou 31 pontos com aproveitamento de 54,4%.

O desempenho, até aqui no 2º turno, é ligeiramente superado já que o Tigre possui aproveitamento de 55,5% em seis jogos.

Esse número no returno só é superado pelo Grêmio (61,1%), Cruzeiro (66,6%) e Ituano (72,2%) - Ponte Preta, Bahia e CRB também possuem aproveitamentos iguais ao do Vila Nova, mas estão à frente do Tigre em uma “classificação do 2º turno” por terem vitórias a mais que o time colorado.

O Vila Nova também começou o returno da Série B com uma das maiores invencibilidades da competição nacional. O Tigre não perde há sete jogos (duas vitórias e cinco empates) e só fica atrás do Cruzeiro, que não foi superado nas últimas oito partidas.

Com objetivo de manter o bom momento na busca pela permanência, o Vila Nova segue, nesta terça-feira (23), a preparação para o jogo de quinta (25), a partir das 19 horas, contra o Sampaio Corrêa. Se vencer no OBA, o Tigre pode terminar a 26ª rodada da Série B com a mesma pontuação do CSA, atual 16º colocado, e seguir confiante na busca pela permanência.

“Eu cheguei (no Vila Nova) e percebi um grupo unido. Esse é o principal motivo para a gente sair dessa situação que o Vila se encontra. Com esse elenco, vai dar certo para a gente sair dessa situação”, afirmou o zagueiro do Vila Nova, Jordan, que foi uma das últimas três contrações do Tigre e foi relacionado pela primeira vez na vitória sobre o Náutico.