Esporte Invicto no Atlético-GO, técnico valoriza 1ª vitória dele fora do País Umberto Louzer chega a 13 partidas de invencibilidade - são nove vitórias e quatro empates

Umberto Louzer chegou sob desconfiança ao Atlético-GO no dia 22 de março. Com menos de dois meses de trabalho no clube, o treinador conquistou o Goianão 2022, levou a equipe à liderança do Grupo F (seis pontos) da Copa Sul-Americana e está invicto no comando do time atleticano. Após a vitória de 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia (Argentina), na noite desta terça-...