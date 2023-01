O Iporá anunciou a contratação do técnico Edson Silva, que estava sem clube após ter sido demitido do Grêmio Anápolis. O treinador de 45 anos vai comandar o Lobo Guará pela segunda vez na carreira e já estreia neste domingo (29), diante do Anápolis.

Edson Silva iniciou 2023 como técnico do Grêmio Anápolis, mas não resistiu ao início ruim da Raposa no Goianão e foi demitido após duas rodadas. O Iporá, após a 4ª rodada, comunicou o desligamento de Omar Feitosa e agora acertou o retorno do treinador pernambucano.

Em 2022, Edson Silva comandou o Iporá na melhor campanha do clube no Goianão. O Lobo Guará foi semifinalista da competição estadual e terminou a edição do ano passado na 4ª colocação.

Ainda no ano passado, o treinador comandou o Santa Helena, que foi campeão da 3ª Divisão do Campeonato Goiano e retornou à Divisão de Acesso.

A estreia de Edson Silva será diante do Anápolis, neste domingo, pela 6ª rodada do Goianão. O duelo será disputado no estádio Jonas Duarte, a partir das 16 horas.