O Iporá se movimentou rápido e acertou a contratação do técnico Edson Silva para a sequência do Campeonato Goiano. A contratação do profissional de 44 anos ocorreu nesta sexta-feira (11), no mesmo dia que o clube do interior anunciou a demissão de Everton Goiano após a goleada de 5 a 0 para o Vila Nova, no encerramento do 1º turno.

Edson Silva vai para seu segundo trabalho como treinador principal no futebol goiano. Em 2020, comandou o Grêmio Anápolis no Estadual. Também já trabalhou como auxiliar-técnico na Aparecidense (2015, 2016 e 2018) e Vila Nova (2014)

Curiosamente, Edson Silva trabalhou como auxiliar-técnico de Wender Said, que foi confirmado como técnico do Grêmio Anápolis. O último trabalho de ambos antes de assumirem os clubes goianos foi no Covilhã, de Portugal.

O Iporá é o lanterna do Grupo B, com dois pontos. Ainda sem vencer, o Lobo Guará ocupa a zona de rebaixamento e terá a missão de fugir da degola no 2º turno do Estadual. O time entra em campo no domingo (13), novamente contra o Vila Nova, no estádio Ferreirão, a partir das 15h30.