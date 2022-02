Esporte Iporá anuncia saída do técnico Everton Goiano; quatro times já trocaram comando Em sua última partida, treinador comandou o clube na goleada sofrida para o Vila Nova e foi expulso aos 38 minutos do primeiro tempo

O Iporá é o quarto clube a trocar de técnico no Campeonato Goiano após cinco rodadas. Everton Goiano não resistiu à goleada sofrida diante do Vila Nova, nesta quinta-feira (10), no OBA, por 5 a 0 e acertou sua saída nesta sexta-feira (11). O clube informou que a decisão foi tomada em comum acordo. Além do Iporá, já trocaram de técnico Grêmio Anápolis (William de Mat...