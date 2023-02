O Iporá derrotou o Goianésia, por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (1º de fevereiro), no Estádio Ferreirão, em Iporá e deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Goiano.

Em casa e com a necessidade de se recuperar na tabela de classificação, o Iporá abriu o placar com Iago Martins aos 29 minutos do 1º tempo.

O Goianésia chegou ao empate aos 25 minutos do 2º tempo, com um belo gol de Adailso. Só que o Iporá buscou a vitória aos 43 minutos. Após bate e rebate na área, a bola ficou limpa para Auê Filho empurrar para o gol.

Na próxima rodada, o Iporá recebe o Inhumas no próximo sábado (4), às 15h30, no Ferreirão. No mesmo dia, mas às 16 horas, o Goianésia recebe o Vila Nova no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia.

