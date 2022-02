Esporte Iporá derrota Goiatuba e segue ascensão no Goianão Lobo Guará vence fora de casa, se distancia da degola e complica vida do Goiatuba

Mesmo fora de casa, o Iporá conseguiu uma vitória importante diante do Goiatuba. por 1 a 0, na noite deste domingo (20), no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba. Com o resultado, o Iporá confirma seu bom momento na competição e chega aos 11 pontos, subindo para a 4ª colocação. O resultado tira a Aparecidense do G-4 e coloca o Goiatuba em situação delicada para a reta...