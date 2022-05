O duelo goiano entre Iporá e Grêmio Anápólis da 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro terminou empatado, por 0 a 0, no Estádio Ferreirão, em Iporá, na tarde deste domingo (15).

O resultado não foi vantajoso para nenhuma das duas equipes na classificação do Grupo A5 da 4ª Divisão nacional. O Grêmio Anápolis chegou aos seis pontos conquistados e ocupa a 5ª posição na tabela, enquanto o Iporá somou apenas o segundo ponto na competição e ocupa o penúltimo lugar na chave.

O Iporá volta a campo no próximo sábado (21) para enfrentar o Ceilândia-DF, fora de casa. O Grêmio Anápolis terá uma folga maior na tabela com o próximo compromisso marcado para o dia 25 de maio, às 20 horas, contra o Brasiliense no Estádio Jonas Duarte.