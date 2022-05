Esporte Iporá empata com Ceilândia e segue sem vitória na Série D Lobo Guará ficou no 0 a 0 com a equipe do Distrito Federal, na abertura da 6ª rodada do Grupo 5

O Iporá empatou por 0 a 0 com o Ceilândia, neste sábado (21), pela 6ª rodada da Série D. A igualdade mantém a campanha ruim do time goiano, que ainda não venceu na 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Iporá chega aos 3 pontos e permanece na 7ª colocação do Grupo 5. Após seis jogos, o Lobo Guará acumula três empates e três derrotas na Série D. O...