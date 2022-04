Esporte Iporá empata com o Brasiliense e conquista 1º ponto na Série D Lobo Guará foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, mas buscou empate no 2º tempo em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo 5

O Iporá conquistou o primeiro ponto na Série D, graças ao empate por 2 a 2 com o Brasiliense, neste domingo (24), no complemento da 2ª rodada do Grupo 5. Os gols da partida saíram nos dois tempos da partida. No primeiro, Bernardo e Daniel Alagoano fizeram para o Jacaré, no segundo João Araújo e Ramon empataram para o time goiano. Com o resultado, o Iporá conqui...