O Iporá se reabilitou na Série D do Campeonato Brasileiro ao golear o Ação-MT, por 3 a 0, na tarde deste domingo (29), no Estádio Ferreirão, em Iporá. O Lobo Guará conquistou a primeira vitória em sete rodadas disputadas e agora soma seis pontos, na 6ª colocação. Os gols da vitória foram marcados por Willian Rocha e Régis Potiguar, duas vezes.

Mais cedo, no Mato Grosso, o Grêmio Anápolis foi derrotado pelo Operário de Várzea Grande, por 1 a 0, e segue com seis pontos na 7ª colocação na tabela do Grupo A5.

Outro representante goiano na competição, o Anápolis recebe o Ceilândia nesta segunda-feira (30), às 20 horas. (Da Redação)