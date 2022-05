O Iporá foi derrotado pelo Costa Rica-MS, por 2 a 1, na tarde deste domingo (1º) e segue sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro após três rodadas.

A equipe goiana recebeu o representante do Mato Grosso do Sul, no Ferreirão, em Iporá, e deixou escapar um ponto nos minutos finais da partida.

Os três gols do jogo foram marcados no 2º tempo. O time visitante abriu o placar com Bruninho, aos 12 minutos, enquanto o Iporá conseguiu empatar aos 31 minutos. Quando o jogo se desenhava para um empate, o Costa Rica chegou ao segundo gol com José Ikeson, aos 42 minutos.

Com o resultado, o Lobo Guará segue na 7ª colocação do Grupo A5 com apenas um ponto conquistados após três rodadas. O Iporá volta a campo para tentar sua primeira vitória no próximo domingo (8), às 16 horas, quando visita o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte.