O Iporá derrotou o Ação-MT, de virada, por 2 a 1, na tarde deste domingo (5) e se colocou na briga por uma vaga na 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Lobo Guará saiu em desvantagem no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), quando Samuel marcou para o Ação aos 12 minutos, mas João Araújo, aos 24, e Flávio Henrique, dez minutos depois, marcaram os gols da virada goiana.

Com o resultado, o Iporá chegou aos nove pontos no Grupo A5 da 4ª Divisão e está a apenas dois pontos do Ceilândia, 4ª colocado e integrante da faixa de classificação. No próximo domingo (12), o Lobo Guará faz confronto direto com o Ceilândia no Estádio Ferreirão, às 15h30.