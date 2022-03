Esporte Iporá vence Anápolis, conquista vaga inédita e pega Goiás na semi Lobo Guará chega à semi pela primeira vez e decide vaga à final com o clube esmeraldino em dois jogos, o primeiro deles em Iporá

De ameaçado de rebaixamento na virada do 1º para o 2º turno do Goianão, o Iporá fez história na tarde deste domingo (13), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A equipe do Oeste goiano venceu o Anápolis, por 1 a 0, carimbando uma classificação inédita na história do futebol iporaense mesmo com um jogador a menos durante o segundo tempo - o zagueiro Jefferson foi expulso n...