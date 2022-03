Esporte Iporá vence, avança em 3º e pega Anápolis nas quartas Aparecidense fica fora do mata-mata do Goianão após cinco anos seguidos disputando as fases decisivas

O Iporá conseguiu classificação às quartas de final do Campeonato Goiano com uma vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, na última rodada da 1ª fase, neste domingo (6), no Estádio Ferreirão, em Iporá. O Lobo Guará vai enfrentar, no primeiro mata-mata do Estadual, o Anápolis, que terminou em 2º lugar no Grupo A. A equipe de Aparecida de Goiânia, que começou a roda...