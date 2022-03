Esporte Iporá x Aparecidense: confronto direto por vaga nas quartas de final Quem vencer no Ferreirão garante vaga na próxima fase do Goianão

Detentor da segunda melhor campanha no returno do Goianão - três vitórias e um empate -, o Iporá pretende repetir o ano passado, quando deixou o risco de rebaixamento para trás, se transformou em candidato à vaga às quartas de final do Goianão e conseguiu garanti-la. Na atual temporada, o time iporaense vê bem viva a chance de ser um dos oito classificados. Para isso, e sem depen...