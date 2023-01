O Atlético-GO largou na frente no Goianão, conquistou duas vitórias nas rodadas iniciais e é, ao lado do Crac, uma das equipes que têm 100% de aproveitamento. Na tentativa de ampliar esta sequência positiva, o Dragão jogará na tarde desta quarta-feira (18), às 15h30, diante do Iporá, no Estádio Ferreirão, no Oeste goiano.

O time local se deu muito bem na rodada de abertura, ao golear o Morrinhos (3 a 0) em casa, mas perdeu domingo (15) do Crac. Também tem a intenção de somar pontos em casa para se manter bem na classificação. No ano passado, os dois clubes foram semifinalistas – o Dragão foi campeão e o time iporaense foi eliminado pelo Goiás.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O planejamento do Atlético-GO é rodar o elenco nos jogos, aproveitando a intensidade de treinos na pré-temporada. A comissão técnica traça como meta deixar o elenco em condições físicas boas para suportar a temporada 2023 na qual o clube tem calendário com pelo menos 50 partidas. Caso se classifique às fases seguintes do Estadual e da Copa do Brasil, a quantidade de jogos aumentará.

O rodízio será adotado no Estadual. Alguns titulares devem ser poupados, como Rodrigo Soares, Emerson Santos, Luiz Fernando e Gabriel Baralhas, que pode ser negociado com o Inter. Todos fizeram trabalho físico e devem ser substituídos por Luan Sales, Michel, Moraes e Thiago Medeiros, respectivamente. Felipe Vizeu e Daniel são opções no ataque. Shaylon (um dos goleadores do Estadual com dois gols), Rhaldney, Lucas Gazal e o goleiro Ronaldo estão mantidos.

A projeção é conquistar o maior número possível de pontos entre os 33 que estarão em disputa na 1ª fase para, na sequência, garantir vantagens de mando de campo. As primeiras vitórias no Goianão trouxeram tranquilidade momentânea.

O Iporá também planeja fazer boa campanha na fase inicial para se classificar entre os oito e depois, decidir vaga nas quartas de final com expectativa de chegar à semi de novo.

Pedro Bambu, volante de 35 anos que se projetou no Atlético-GO a partir de setembro de 2013, faz dez anos de futebol goiano e vive a primeira experiência dele no interior goiano. Estava no Vila Nova, após passagens por Dragão (duas vezes) e Goiás.

Nesta tarde, o Iporá poderá ter também o retorno do atacante Du Gaia, expulso na estreia por receber dois amarelos seguidos após festejar um gol marcado por ele tirando a camisa e subindo no alambrado.

FICHA TÉCNICA

Iporá: Luiz Henrique; Gustavo Henrique, Rodrigo Milanez, Talis, Samuel Balbino; Bosco, Pedro Bambu, Wellington; Iago Martins, Henrique Santos (Du Gaia), Danilo Bala. Técnico: Omar Feitosa.

Atlético-GO: Ronaldo; Luan Sales, Michel, Lucas Gazal, Jefferson; Thiago Medeiros, Rhaldney, Shaylon; Kelvin, Felipe Vizeu (Daniel), Moraes. Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Ferreirão (Iporá-GO)

Horário: 15h30

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Assistentes: Leone Carvalho e Paulo César Almeida

Ingressos: 50 reais (inteira)