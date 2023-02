Vice-líder da 1ª fase do Goianão com 25 pontos, o Atlético-GO inicia na tarde deste sábado (25), às 15h30, a busca pela classificação à semifinal e para encaminhar vaga na Copa do Brasil 2024. Para isso, terá de eliminar o Iporá, clube do Oeste Goiano que chega pela terceira vez às quartas de final do Estadual.

(Veja onde assistir, informações de ingressos, escala de arbitragem e prováveis times no final deste texto)

As duas equipes jogam em Iporá, no Estádio Ferreirão, onde o time local espera conquistar um bom resultado para decidir a classificação em Goiânia. Foi assim no ano passado, quando o Iporá fez a melhor campanha de sua história ao eliminar o favorito Anápolis, fora de casa, para jogar a semifinal contra o Goiás. O time do interior tem 14 pontos e também precisa somar pontos para garantir novamente a presença na Série D do Brasileiro.

Os dois clubes se aproximaram em 2018, quando o Dragão buscou no elenco do Lobo Guará o atacante Júnior Brandão. Na Série B, o jogador fez nove gols em 18 jogos e rendeu aos cofres atleticanos rentável negociação de cerca de R$ 7 milhões à época. O jogador saiu rumo ao Ludogorets, da Bulgária. Porém, na temporada atual, na partida que o Atlético-GO venceu de virada (2 a 1), o presidente atleticano, Adson Batista, criticou o gramado do Estádio Ferreirão e gerou mal-estar entre as duas equipes.

O Iporá fez uma campanha de recuperação no Estadual e pulou da condição de ameaçado de rebaixamento à de classificado, em 6º lugar. O volante Pedro Bambu, de 35 anos, saiu da capital, é capitão do time e um dos destaques.

Além dele, a dupla de ataque formada por Iago Martins (cinco gols) e Du Gaia (quatro gol) tem sido decisiva, mas Du Gaia sentiu o tornozelo, é dúvida e pode desfalcar o time. Henrique Bahia, autor de um gol, é cotado para substituí-lo. A equipe cresceu após o retorno do técnico Edson Silva, que foi quem levou o time à semifinal de 2022, estava no Grêmio Anápolis e voltou ao comando do Iporá, levando a equipe à passagem de fase.

O Lobo Guará não fez nenhuma contratação para as quartas de final – são permitidas duas. O Dragão foi ao mercado e se reforçou com o atacante Gustavo Coutinho, de 24 anos e emprestado pelo Fortaleza, e o meia chileno Araos, de 26 anos e que estava no Necaxa (México), também vindo por empréstimo. Antes, ao Dragão, havia chegado o volante Matheus Sales, de 27 anos, com passagem pelo Goiás ano passado e que está emprestado pelo Fortaleza.

Gustavo Coutinho e Matheus Sales aproveitaram o recesso de dez dias, treinaram forte e têm estreias confirmadas pelo técnico Eduardo Souza, nos lugares de Daniel e Mikael, respectivamente. O lateral Jefferson desfalca o time, contundido.

No atual sistema de disputa do Goianão, desde 2019, o Atlético-GO está invicto nas quartas de final: eliminou a Anapolina (3 a 0 e 4 a 1) em 2019, o Anápolis (5 a 1, em único jogo) em 2020, o Goiás (3 a 0 e 0 a 0) em 2021, e o Morrinhos (1 a 0 e 3 a 0) no ano passado. São seis vitórias e um empate nas quatro últimas temporadas, nas quais foi campeão três vezes (2019, 20 e 22) e semifinalista uma vez (2021, eliminado pelo Grêmio Anápolis).

Nas quartas de final do Goianão, o Dragão defende diante do adversário a invencibilidade no campo dele em jogos da elite do Estadual. Na 1ª Divisão, o time atleticano nunca foi derrotado no Estádio Ferreirão, onde venceu três vezes: duas vezes por 1 a 0 (em 2017 e 22), e 2 a 1 (em 2023).

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Ferreirão (Iporá-GO).

Horário: 15h30.

Data: 25/2/2023 (Sábado).

Ingressos: 50 reais (inteira)

Transmissão: DAZN