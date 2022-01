Esporte Iporá x Atlético-GO: Dragão vai ao Ferreirão com variações Contra o Logo Guará, o técnico Marcelo Cabo pretende escalar o time atleticano já a execução do rodízio planejado para as primeiras rodadas do Goianão

O Atlético-GO não se prende à uma formação padrão neste início de temporada. Está à procura do melhor conjunto e, ao mesmo tempo, vai observando e testando jogadores contratados e os oriundos das categorias de base nas rodadas iniciais do Goianão. Dessa maneira, o Dragão deve adotar pela primeira vez o rodízio de titulares na competição no jogo deste domingo (30), às 15h30,...