O Goiás deve ter uma formação diferente da utilizada nos últimos jogos para encarar o Iporá neste domingo (22) pela 4ª rodada do Goianão 2023. Com sequência de partidas e desgaste de alguns jogadores, o técnico Guto Ferreira deve promover mudanças na equipe que entra em campo no Ferreirão para encarar o Lobo Guará, a partir das 10h30.

Após o jogo contra o Anápolis, no empate por 1 a 1 na Serrinha, o treinador frisou que dificilmente deve contar com os jogadores Sidimar e Apodi para o duelo deste domingo (22). Ambos deixaram o jogo diante do Galo da Comarca por problemas físicos e não devem ser utilizados contra o Lobo Guará.

Leia também

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

A partida contra o Iporá pode ser a oportunidade para o treinador rodar o elenco e dar minutos para alguns jogadores. Dois atletas podem ser novidades no Goiás na partida, fora de casa: o meia argentino Julian Palácios e o volante Jhonny Lucas, que foi regularizado pelo time esmeraldino cinco meses após ser contratado e fica à disposição.

Jhonny Lucas ficou mais de cinco meses apenas treinando no Goiás. A regularização do volante não foi feita antes por falta do envio do certificado de transferência internacional por parte da Real Associação Belga de Futebol. O volante estava emprestado ao Londrina pelo Sint-Truiden, da Bélgica, e assinou contrato até o final de 2025 com a equipe esmeraldina.

Na época da contratação, em agosto do ano passado, o Goiás chegou a fazer o pré-registro do jogador na CBF, mas não havia sido efetivado por causa da ausência na documentação.

O volante era cotado para iniciar a atual temporada como titular, mas isso não ocorreu por ainda não ter sido regularizado, o que só ocorreu nesta sexta-feira (20). Com isso, Guto Ferreira pode escalar o atleta diante do Iporá, no estádio Ferreirão.

O argentino Julian Palácios, por sua vez, foi bastante elogiado pelo treinador esmeraldino e pode ser uma novidade na formação titular, já que há o desejo do técnico de preservar alguns atletas por desgaste físico.

O meia tem sido utilizado em duas funções: como criador de jogadas, como ocorreu em boa parte do segundo tempo contra o Anápolis, e pelo lado direito do campo, como também fez contra o Galo da Comarca na reta final da partida. Veloz, Julian Palácios tem se destacado nos treinos nas últimas semanas e pode ganhar mais minutos com a camisa esmeraldina.

“Nossa ambição é vencer. Aconteceu o tropeço em casa, mas, como em qualquer outro jogo, vamos para Iporá para buscar a vitória. Não conseguimos contra o Anápolis, mas queremos melhorar sempre e vencer. Assim vamos seguir durante o campeonato”, comentou o lateral esquerdo Sander.

Goiás e Iporá vão se enfrentar pela 11ª vez. O confronto é recente e disputado desde 2017. Dos adversários do Goiás no Goianão 2023, o Lobo Guará é o que o time esmeraldino menos enfrentou ao longo da história. No retrospecto, cada equipe venceu quatro vezes e outros dois duelos terminaram empatados.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 4ª rodada

Jogo: Iporá x Goiás

Local: estádio Ferreirão (Iporá/GO)

Data: 22/1/2022

Horário: 10h30

Onde assistir: TV Brasil Central e DAZN Brasil

Ingressos: 50 reais

Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Márcio Soares e Alexandre Amaral

IPORÁ: Luiz Henrique; Gustavo Henrique, Talis, Rodrigo Milanez e Samuel Balbino; Bosco, Pedro Bambu e Wellington; Du Gaia, Bruno Bahia e Gabriel Perini. Técnico: Omar Feitosa.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Edu e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo (Jhonny Lucas) e João Paulo (Julian Palácios); Diego Gonçalves (Alesson), Nicolas e Vinicius. Técnico: Guto Ferreira.