Esporte Iporá x Goiás: Lobo Guará desafia alviverde por vaga No Ferreirão, Lobo Guará espera fazer bom jogo e sonha com classificação. Crac e Aparecidense já eliminaram alviverde, que tenta volta à decisão estadual

O Goiás visita o Iporá na tarde desde domingo (15), às 15h30, em busca da vantagem por uma vaga na final do Campeonato Goiano. O time esmeraldino sonha em voltar à decisão - nas duas últimas edições, não passou das quartas. Do outro lado, o Lobo Guará tenta desbancar o time esmeraldino e repetir feitos de outros dois clubes do interior que conseguiram impedir que o c...