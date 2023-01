Após fazer sua melhor campanha no Goianão, ao terminar a edição de 2022 como semifinalista (4º lugar), o Iporá não pretende parar por aí e tem objetivo de repetir a boa campanha da temporada passada. Em casa, deseja começar o Estadual com pé direito e vencer o Morrinhos. O clube conta com experientes jogadores no elenco, casos do volante Pedro Bambu e do atacante Du Gaia.

O Morrinhos também inicia o atual Estadual após ter feito sua melhor campanha na competição na temporada passada (foi 7º colocado). O clube será comandado por Augusto César, ex-Goiás, e tentará melhorar o desempenho em 2023. Nomes como Milton Raphael (goleiro), Allef Nunes (zagueiro) e Matheus China (meia) são destaques da equipe.

Válido pela: 1ª rodada do Goiano

Horário: 15h30

Estádio: Ferreirão (em Iporá)

Árbitro: Victor Lucas Pereira

Assistentes: Márcio Soares e Tiego dos Santos

Ingressos: 20 reais (inteira)