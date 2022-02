O Vila Nova volta a campo novamente para encarar o Iporá, desta vez com o objetivo de se manter no topo do Grupo B. Líder da chave com dez pontos, o time colorado visita o Lobo Guará que está em má fase, no estádio Ferreirão. A partida será disputada a partir das 15h30, na abertura do 2º turno da competição estadual.

(Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto)

Vila Nova e Iporá são exemplos de clubes que vivem momentos completamente distintos no Goianão 2022. O time colorado está em boa fase, é o líder da sua chave e tem o melhor ataque da competição com 11 gols marcados (sem considerar os números dos jogos deste sábado, 12).

O Iporá, no entanto, ainda não venceu, tem a pior defesa do campeonato e é o lanterna do Grupo B dentro da zona de rebaixamento. Depois da goleada sofrida para o Vila Nova no encerramento do 1º turno, o clube optou por demitir o técnico Everton Goiano e anunciou a chegada de Edson Silva, que vai estrear no comando do Tigre neste domingo (13).

“Duelo difícil independente do tempo de preparação, o maior desafio é sempre o adversário. Vamos ter que nos adaptar logo ao campo, mas o adversário é que nos chama a atenção. Com troca de comando, a motivação vai lá em cima, vão querer dar respostas. Vamos lá para duelar. A nossa mentalidade é de trabalhar próximo ou atingir nosso limite sempre”, comentou o técnico Higo Magalhães, do Vila Nova, sobre duelo válido pela 6ª rodada do Estadual.

O Vila Nova vai para Iporá, além de tentar manter a liderança do Grupo B, em busca de um novo passo pelo desejado “equilíbrio” na atuação do time colorado. Com o ataque funcionando, já que marcou gols em todos os jogos, a comissão técnica vilanovense ainda quer melhorar a transição defensiva e recuperar os bons números no setor - essa foi a marca do Tigre em 2021, de ter uma defesa sólida.

“Entendo que precisamos de tempo. Agora, estamos mais expostos, tentamos ocupar o campo ofensivo, encher a área do adversário com mais atletas. Com isso, é nítido que ficamos vulneráveis defensivamente. Precisamos de ajustes para achar o ponto. Vamos fazer isso nos treinamentos, com vídeos que temos como materiais e desenvolver para que possa nos ajudar a achar o equilíbrio”, analisou o técnico vilanovense.

O volante Deivid é dúvida no Vila Nova, com desconforto muscular. Pablo Roberto, por sua vez, retorna após cumprir suspensão. O Iporá, não possui desfalques para o duelo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - Grupo B - 6ª rodada

Jogo: Iporá x Vila Nova

Local: estádio Ferreirão (Iporá/GO)

Data: 13/2/2022

Horário: 15h30

Transmissão: Eleven Sports

Ingressos: 30 reais

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Danilo Bonifácio

IPORÁ: Cleriston; Douglas Silva, Lídio, Júnior Goiano e Ramon; Bosco, Régis, Denner e Renato Soares; Tiago Pará e Du Gaia. Técnico: Edson Silva.

VILA NOVA: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pablo Roberto, Arthur Rezende e Wagner; Matheuzinho, Clayton e Jean Silva. Técnico: Higo Magalhães.