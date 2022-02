Esporte Iporá x Vila Nova: reencontro na estreia do novo técnico do Lobo Guará Time colorado defende a liderança do Grupo B, contra adversário em crise e que trocou de treinador após o último encontro entre os times na quinta-feira (10)

O Vila Nova volta a campo novamente para encarar o Iporá, desta vez com o objetivo de se manter no topo do Grupo B. Líder da chave com dez pontos, o time colorado visita o Lobo Guará que está em má fase, no estádio Ferreirão. A partida será disputada a partir das 15h30, na abertura do 2º turno da competição estadual. (Veja a escala de arbitragem, prováveis forma...