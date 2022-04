Esporte Irreconhecível, Atlético-GO leva 'chocolate' do RB Bragantino Após goleada para o RB Bragantino, atleticanos alinham discurso sobre apresentação 'trágica' em Bragança Paulista (SP)

Geralmente, dirigentes, treinadores e jogadores procuram desculpas nas derrotas. No Atlético-GO, a avaliação não seguiu esta linha depois da goleada de 4 a 0 sofrida na noite deste domingo (17), para o Red Bull Bragantino-SP, em Bragança Paulista-SP, pela 2ª rodada do Brasileirão. Unânimes, as opiniões do presidente do clube, Adson Batista, e do técnico, Umberto Louzer,...