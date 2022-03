Esporte 'Isso aqui foi um circo', reclama Edminho Pinheiro após derrota do Goiás Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro detona arbitragem e garante que Goiás está vivo na briga pelo título

O clima de revolta no Estádio Antônio Accioly era imenso entre os dirigentes do Goiás. Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro detonou a arbitragem de Eduardo Tomaz e disse que já havia avisado que temia pelo desempenho do árbitro. Segundo o dirigente esmeraldino, ele procurou André Pitta antes da decisão do campeonato para solicitar a esca...