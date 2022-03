Esporte Itália perde da Macedônia e fica fora da Copa do Mundo pela segunda vez seguida Quatro anos após ficar fora do Mundial disputado na Rússia, os Italianos também não vão disputar a edição realizada no Qatar

Pela segunda vez consecutiva a Itália vai ficar fora da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (24), na cidade de Palermo, os italianos foram derrotados pela Macedônia, por 1 a 0, com um gol nos acréscimos. Tetracampeã mundial, a equipe italiana passou boa parte do jogo pressionando o adversário, mas não conseguiu balançar as redes mesmo com mais de 30 chutes a gol. ...