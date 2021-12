Esporte Iti malia: Atlético-GO promove ação para adoção de animais Antes de vencer o Flamengo, jogadores do Dragão entraram em campo com cachorrinhos que fazem parte do projeto @abrigodosanimaisrefugados

O Atlético promoveu uma linda ação para adoção de animais, antes de vencer o Flamengo no encerramento da Série A. Jogadores da equipe atleticana entraram em campo com cachorros que estão para adoção no projeto Abrigo dos Animais Refugados (@abrigodosanimaisrefugados). 🐕🇹🇹🥰 #DRAGÃO pic.twitter.com/DKXGkBbfs0 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) D...