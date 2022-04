Esporte Ituano x Vila Nova: palco de boa lembrança Tigre enfrenta o Ituano no estádio em que conseguiu seu último acesso, na Série C de 2020. Equipe busca primeira vitória na Segundona na 3ª rodada

O Vila Nova volta a um palco de boas lembranças, mas com desejo de escrever uma nova história no Estádio Novelli Júnior com a conquista da primeira vitória na Série B em 2022. O Tigre encara o Ituano, neste sábado (23), a partir das 19 horas, pela 3ª rodada. Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto Foi em Itu, no ...